Ieri ci sono state una decina di denunce effettuate dalla Polizia di Stato persone fuori di casa senza valido motivo. Una di queste ha coinvolto uno spacciatore nigeriano di 32 anni fermato in via Poletti a Modena e trovato in possesso di 9 grammi di marijuana. Per lui tripla denuncia: per resistenza, spaccio e violazione del decreto.