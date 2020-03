Il coronavirus non risparmia nemmeno alcuni degli eventi più attesi all’Accademia Militare di Modena: il Mak Pi 100 e il ballo delle debuttanti. Dopo il giuramento, che doveva tenersi il 6 marzo, a causa del contagio anche la celebrazione che per gli allievi segna i 100 giorni che mancano alla promozione al grado di Sottotenente rischia di essere rimandata. Festeggiamenti che affondano le loro radici in una storia lontana e che oggi potrebbero fermarsi per un’emergenza che ha cambiato il modo di vivere di tutti. La tradizione del Mak Pi 100 e del gran ballo delle debuttanti, che da calendario si terranno il 22 maggio, sono appesi, come tutti, alla curva del contagio. Intanto, per motivi di sicurezza, i 440 allievi sono rientrati a casa. Le lezioni proseguono unicamente online e il personale all’interno del Palazzo Ducale è ridotto quanto più possibile e per la maggior parte è passato in modalità smart working, nel rispetto delle normative di sicurezza per contenere il contagio. Un unicum nella storia dell’Accademia a cui si è arrivati nei giorni scorsi. Inizialmente, le attività di formazione erano proseguite anche dopo lo scoppio dell’emergenza, facendo fronte alla possibilità di espandere il contagio con regole stringenti, come la distanza di un metro e mezzo tra gli allievi e lezioni dislocate in più aule dentro il Palazzo Ducale. Fino a che il rischio è diventato troppo grande ed è arrivata la scelta di interrompere le lezioni in presenza definitivamente.