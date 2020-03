Intervista a Gianfrancesco Menani, sindaco di Sassuolo

In un videomessaggio indirizzato alla città, il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha voluto oggi fare il punto sulla situazione contagi nella capitale delle ceramiche. Una situazione che, a Sassuolo, pare sotto controllo con i numeri delle persone in quarantena che diminuiscono sensibilmente così come i nuovi contagiati ricoverati in ospedale. Salgono però i decessi arrivati in città a quota 6