Un movimento franoso si è attivato nei giorni scorsi a Polinago vicino al torrente Rossenna; il cedimento del terreno a valle nei pressi del corso d’acqua ha provocato l’apertura di una serie di fessurazioni nei terreni più a monte, per un fronte complessivo di circa 400 metri nella zona del borgo di Cinghianello.

Da lunedì 22 dicembre sono in corso i lavori urgenti della Protezione civile regionale per ripristinare i fossi interessati dalla frana, allo scopo di garantire un corretto drenaggio delle acque, e chiudere le fessurazioni, al fine di mettere in sicurezza il versante.