Le polveri sottili PM10 tornano a rientrare nei limiti stabiliti dalla legge. Per questo motivo da domani, terminano le misure emergenziali. Arpae ha comunicato infatti che le condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti hanno portato a un progressivo rientro dei valori di PM10 entro la soglia di legge in tutto il territorio regionale. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna ha emesso il bollettino con bollino verde per Modena e per tutta la regione. Da domani quindi potranno tornare a circolare tutti i veicoli, compresi i diesel Euro 4 all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30. Rimangono comunque in vigore i blocchi alla circolazione per i veicoli più inquinanti. Con la cessazione delle misure emergenziali e il ritorno alla manovra ordinaria termina anche il divieto di utilizzo di biomasse per il riscaldamento delle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile, assieme con l’obbligo di ridurre di almeno un grado la temperatura negli ambienti di vita riscaldati. Revocati anche i divieti di bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale e di spandimento liquami.