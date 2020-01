Nel video l’intervista a Valeria Meloncelli, Comandante Polizia Municipale

Gli uomini e le donne della Polizia Municipale di Modena questa mattina hanno festeggiato il Santo Patrono del Corpo, San Sebastiano. La festa ha preso inizio in Piazza Grande con lo schieramento dei mezzi, poi è entrata nel vivo con la celebrazione della Santa Messa in Duomo officiata da monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale della Diocesi, alla presenza delle autorità cittadine, degli agenti della Polizia locale di Modena e di rappresentanze di altri Corpi di Polizia Locale della provincia. Con l’occasione la Comandante Valeria Meloncelli ha ringraziato gli operatori della polizia locale per il lavoro svolto durante tutto l’anno su più fronti, dall’impegno per la sicurezza stradale fino alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti, ma non soltanto.