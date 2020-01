INFRASTRUTTURE: IL MINISTRO DE MICHELI A MODENA: ‘PRONTI 12 MILIONI PER LE STRADE PROVINCIALI’

Finanziamenti in arrivo in regione ed in provincia per l’ammodernamento del trasporto pubblico e per le strade provinciali. Li ha annunciati il ministro Paola De Micheli nel fine settimana a Modena per la campagna elettorale di centro sinistra. E sulla Bretella rassicura. Stiamo mantenendo gli impegni