Nel video l’intervista a Jamal Hussein, Referente Sardine Modena

Maranello al centro dell’ultimo sabato di campagna elettorale in provincia di Modena. Poche ore dopo l’evento elettorale della Lega in piazza libertà, ecco le sardine scendere in piazza Amandola. Circa 800 sull’onda di Bella ciao hanno accompagnato sul palco interventi spontanei, alla vigilia del grande evento di domenica con raduno concerti ed esponenti della cultura emiliano romagnola in piazza 8 agosto. A Modena, dopo la prima grande manifestazione di Piazza Grande, nel novembre scorso, le piazze delle sardine, in contrapposizione ai comizi Lega, si sono riempite a Finale Emilia, Pavullo, e, lo scorso fine settimana a Maranello. Tempo anche per un primo bilancio in vista dell’appuntamento di Marzo in cui le sardine decideranno come strutturare il movimento per il futuro.