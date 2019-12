Copre completamente le vetrine dello storico negozio d’abbigliamento Adani il nuovo cantiere installato in piazza Mazzini, che rientra nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’area. Al proprietario Amos Adani, era stato annunciato che sarebbero partiti lavori nelle vicinanze del negozio, ma non che si sarebbe trattato di un cantiere così imponente tanto da creare forti disagi peraltro in uno dei periodi più importanti dell’anno quello del Natale. Le critiche di Adani si concentrano non solo sull’impatto del cantiere in termini di visibilità del negozio, ma anche sulle tempistiche dei lavori che si sarebbero potuti fare in altro momento.

Nel video l’intervista a Amos Adani, Proprietario della boutique