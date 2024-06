Nel video intervista ad Andrea Fabbo Geriatra e Direttore Socio-Sanitario dell’Azienda USL di Modena

Le previsioni meteorologiche hanno preannunciato l’arrivo sull’Italia dell’anticiclone sudtropicale Cammello che porterà ad un significativo innalzamento delle massime durante il giorno e alti tassi di umidità che renderanno le temperature percepite ancora più alte e fastidiose. Particolarmente esposti i bambini e gli anziani. Con l’avanzare dell’età, infatti il corpo umano perde gradualmente la capacità di regolare la temperatura interna. Di conseguenza, le persone anziane possono avere più difficoltà nel mantenere una temperatura corporea adeguata durante i periodi di caldo intenso. A questo proposito anche quest’anno l’AUSL di Modena e gli enti locali della provincia hanno attivato il Piano Caldo, con un numero dedicato e interventi di supporto per anziani e malati cronici.

In situazioni di allarme il Piano prevede anche l’attivazione di interventi specifici, come la possibilità di accesso temporaneo presso un luogo fresco in strutture e servizi locali, consegna a domicilio della spesa, pasti o medicinali, oltre a telefonate di controllo per verificare lo stato di salute.