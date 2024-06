Nel video intervista a Filomena Acquafredda Resp. Settore Energia Federconsumatori Modena

Conto alla rovescia per la fine del mercato tutelato: dal 1 luglio si passerà al mercato libero per la fornitura di gas e luce. L’obiettivo è il risparmio in bolletta. Un cambiamento destinato ad influenzare milioni di consumatori e nonostante da tempo si tratti questa transazione, sembra che a regnare tra gli utenti sia ancora una gran confusione. Un indicatore sono le tante richieste di chiarimenti pervenute agli sportelli di Federconsumatori e dalle quali emerge nel modenese una diffusa condizione di costi sostenuti nel mercato libero.

Invece i consumatori considerati vulnerabili: over 75, titolari di bonus economici, persone con disabilità, con apparecchi salvavita, e altri ancora, continueranno a beneficiare di condizioni definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica, ARERA