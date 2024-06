Novità in arrivo per quanto riguarda la raccolta differenziata. Da lunedì 1° luglio chiuderanno le Case Smeraldo di via Razzaboni e del mercato Albinelli; tabaccherie, edicole e altri esercizi commerciali saranno quindi gli unici punti di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. Per il ritiro o la sostituzione di tessere e bidoncini o tematiche relative alla TARI occorrerà rivolgersi allo Sportello Clienti Hera