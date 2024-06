L’informazione era già circolata da qualche giorno, ora si conoscono bene i dettagli di un cantiere che richiederà la chiusura da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio in via Canaletto sud alla circolazione su entrambe le carreggiate con opposte direzioni di marcia, nel tratto tra via Finzi e via Gorrieri. Il provvedimento è reso necessario a consentire lavori per una linea fognaria e una linea telefonica interrata a servizio del nuovo fabbricato di Esselunga in corso di realizzazione. Ma se è vero che il transito sarà bloccato per i primi tre giorni della prossima settimana, i disagi per gli automobilisti sono iniziati già da giorni a causa della chiusura totale di una corsia di marcia regolata da un impianto semaforico. Una situazione che in orari di punta aveva già messo alla prova la pazienza di tanti guidatori. Questa mattina, tale situazione, nello specifico è stata risolta, con la riapertura della corsia di marcia, perciò il traffico è tornato a defluire in entrambi i sensi. Da lunedì invece saranno indicati percorsi alternativi mentre in prossimità e corrispondenza dei lavori sarà vietata la sosta, con rimozione, e il limite massimo di velocità consentita nell’area sarà di 30 chilometri orari.