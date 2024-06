Un autista 39enne si è messo al volante nonostante fosse in stato di ebbrezza ed è stato denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale Modena-Sassuolo. E’ quanto successo poco dopo l’1.30 della notte tra giovedì e venerdì. Al momento dei rilievi, il conducente aveva un tasso alcolico quasi il triplo del consentito e nell’episodio è rimasta lievemente ferita una donna. Come ricostruito dall’Infortunistica, il 39enne, residente in provincia, stava percorrendo la tangenziale, in direzione Sassuolo, alla guida di un piccolo autocarro, quando si è scontrato con una vettura, condotta nella stessa direzione da una 65enne. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei e dopo aver avviato gli accertamenti del caso hanno riscontrato la positività all’alcoltest dell’uomo. La donna, risultata negativa, è stata invece accompagnata al pronto soccorso di Baggiovara avendo riportato lievi ferite. All’uomo, è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza e per lui è scattato il ritiro della patente. Spetterà ora all’Autorità giudiziaria decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico.