Sono il corpo più amato dagli italiani. Affrontano, senza mai tirarsi indietro, ogni tipo di emergenza mettendo a repentaglio la loro vita per salvare quella di tutti coloro che si trovano in pericolo. I Vigili del Fuoco di Modena hanno potenziato il loro organico grazie al corso per Volontari organizzato dal Comando di Modena. Più di 120 le ore di formazione specifica affrontati dalle trenta unità provenienti dal territorio, tra cui due ragazze. Questi andranno ad inserirsi negli organici dei distaccamenti di Fanano, Pievepelago, Frassinoro, Mirandola e Finale Emilia. Durante la formazione sono state affrontate le tematiche relative al soccorso tecnico urgente, sia da un punto di vista teorico che con numerose ore di addestramento professionale che, hanno portato i discenti ad un buon livello di preparazione e pronti per essere inseriti nelle squadre dei volontari.

La commissione d’esame è stata presieduta dal Comandante ing. Ermanno Andriotto che ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione ricevuta e rivolgendosi ai volontari ha dichiarato: “per molti di voi questo è il primo passo per entrare nella Corpo Nazionale e grazie al vostro impegno contribuirete a mantenere attivi i presidi nelle comunità della provincia che ospitano i distaccamenti Volontari e a fare in modo che i Vigili del Fuoco possano essere sempre al fianco della popolazione in condizioni di emergenza”