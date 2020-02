Nel video le interviste a:

Lorenzo Respi, Direttore di Produzione FMAV

Francesca Piccinini, Direttrice Musei civici di Modena

È stata presentata questa mattina la nuova iniziativa “Percorsi d’Arte” Modena Primavera 2020, un circuito di 10 mostre visitabili nel periodo primaverile nella città della Ghirlandina. La scelta della stagione primaverile per inaugurare l’evento non è stata fatta a caso: la città della Ghirlandina infatti in quel periodo è ricca di turisti, i quali potranno visitare mostre diverse tra loro, dalla storia della bicicletta a quella dei fumetti. Una di queste 10 mostre sarà inaugurata, emergenza Coronavirus permettendo, il 7 marzo ai Musei Civici di Modena, dal titolo “Anni molto animati. Carosello, SuperGulp!, Comix, e che anticipa in qualche modo quella dedicata ai manga della Fondazione Modena Arti Visive.