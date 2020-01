Nel video l’intervista a Simone Pelloni, Consigliere Regionale Lega

Simone Pelloni lascia la carica di sindaco di Vignola per spostarsi in viale Aldo Moro e occupare un seggio all’Assemblea Legislativa. Si tratta del secondo candidato eletto nel modenese per la Lega insieme al re delle preferenze Stefano Bargi. Pelloni, che il 26 gennaio ha collezionato 3008 voti, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e in nome della fiducia che gli elettori gli hanno dato, siederà in Regione per portare in Assemblea i temi più cari al territorio, primo tra tutti quello della sanità. Proprio a Vignola, più precisamente il nuovo mercato ortofrutticolo, è il luogo in cui il Carroccio ha deciso di festeggiare i risultati di queste elezioni che, pur non vedendolo vincere, l’ha comunque visto crescere nei numeri. L’appuntamento, diversamente da quanto annunciato da Matteo Salvini durante l’ultima conferenza stampa a Bologna, non sarà venerdì, ma si sposterà a sabato sera. Nel frattempo nella città delle ciliegie rimane il nodo delle amministrative. La candidatura di Pelloni in Regione, in conflitto con il ruolo di primo cittadino, porterà a una riapertura delle urne. Il quando è ancora incerto e dipende dalla data in cui prenderà il via la decadenza da sindaco di Pelloni. L’ipotesi più probabile, sostiene il consigliere, è che le nuove amministrative cadano dal maggio al giugno del prossimo anno e in quell’occasione la squadra di centrodestra si farà trovare pronta