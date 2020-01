Dopo la manifestazione che sabato scorso si è tenuta in città per chiedere giustizia per il cane Zeus, brutalmente picchiato e gettato in un cassonetto, dall’Organizzazione Animalisti Italiani Onlus arriva una petizione con relativa raccolta firme, allo scopo di ottenere dal Governo condanne più severe per chiunque abbandoni, maltratti o uccida gli animali. La onlus chiede inoltre che venga fatta giustizia per quanto accaduto a Zeus, il cane ceduto da una signora di Formigine a un 29enne che lo avrebbe massacrato e abbandonato morente in un bidone dell’immondizia in via Toniolo. I fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 dicembre quando a trovare l’animale in fin di vita, chiuso in un sacco nero con il cranio massacrato, furono gli agenti della polizia locale. La Procura di Modena ha disposto il sequestro dell’animale per accertare la causa della morte e la presenza di segni di precedenti maltrattamenti. Le indagini al momento sono in corso e il colpevole dovrà rispondere del reato penale di maltrattamento nei confronti di animali con l’aggravante della morte della vittima.