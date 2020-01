All’interno l’intervista a Pietro Cianci (attaccante Carpi Fc)

Non ha quasi nemmeno avuto il tempo di disfare le valigie. Da Teramo a Carpi per Pietro Cianci è stata una completa full immersion, con il debutto a Vicenza a 48 ore dal suo arrivo e le due maglie da titolare a Cesena e con il Padova per i problemi fisici di Vano. L’opzione di venire in Emilia, dove era già stato alla Reggiana, l’ha abbracciata subito, con la convinzione di poter essere utile alla corsa promozione della squadra di Riolfo. Mister Riolfo è stato chiaro, Cianci non è un vice Vano, ma un giocatore che per caratteristiche può giocare sia al posto che al fianco del bomber romano, da cui differisce per il modo di giocare. In biancorosso conosceva già Biasci e Simonetti, con cui aveva giocato nella Primavera del Livorno, e dopo le ultime ottime stagioni fra Siena, Reggio e Andria con 20 reti segnate, ora Cianci ha coglia di cancellare i primi cinque mesi sottotono a Teramo.