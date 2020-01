All’interno l’intervista a Rogerio (difensore Sassuolo Calcio)

La trasferta di Genova contro la Sampdoria oltre ad un punto in classifica ha portato qualcosa di ben più importante al Sassuolo: quella maturità e quella compattezza che sino ad ora erano mancati. I neroverdi erano partiti per portare a casa il bottino pieno ma l’espulsione di Peluso dopo pochi minuti ha cambiato le carte in tavola. Il Sassuolo però si è compattato riuscendo, in dieci, ad essere comunque la squadra più pericolosa e questo, come spiegato dal terzino brasiliano Rogerio, servirà per il prosieguo del girone di ritorno. Per Rogerio la stagione inizia ufficialmente ora. Causa l’operazione al ginocchio ed un paio di ricadute il terzino riscattato dalla Juventus solamente nell’ultimo mese ha ritrovato quella continuità negli allenamenti che gli ha consentito di farsi trovare pronto domenica scorsa. In chiave mercato manca solo l’annuncio per il passaggio di Alfred Duncan alla Fiorentina: accordo trovato, nelle prossime ore l’ufficialità. Sembra sempre più probabile il ritorno di Magnani, ora in prestito al Brescia, per sopperire alla carenza di difensori centrali con un giocatore pronto e che già conosce il tecnico De Zerbi.