Nel video l’intervista ad Amedeo Faenza, Presidente Federalberghi Modena

Febbraio come agosto, almeno per quanto riguarda il turismo. Gli operatori del settore alberghiero sono praticamente in vacanza anticipata e forzata, le medie del periodo vedrebbero gli Hotels pieni al 90%, mentre oggi l’occupazione in pochissimi giorni si è drasticamente ridotta ad un 20% nella migliore delle ipotesi. E ai clienti che chiamano spaventati per disdire la prenotazione è difficile spiegare che la provincia di Modena, nonostante i casi registrati nel carpigiano, è un’area sicura.