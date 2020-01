Nel video l’intervista a Antonio Pignatiello, co-organizzatore di Galappennino

La voce avvolgente di Bianca Atzei, i campioni del ghiaccio e tante sorprese. Si preannuncia come imperdibile la sesta edizione del Galappennino, il grande evento di pattinaggio in programma domenica sera 5 gennaio alle ore 20,30 a Fanano. Nello splendido scenario del palaghiaccio, che si annuncia da sold out come nelle ultime edizioni, sarà Bianca Atzei a fare da colonna sonora della parata di stelle che porterà in Appennino i migliori talenti del pattinaggio internazionale come Anna Shcherbakòva, 15enne russa astro mondiale su ghiaccio o come Daniel Grassl, altoatesino fresco di secondo titolo italiano. Fra musica, spettacoli acrobatici grazie alla Compagnia ZaMagA Athletic Dancers e pattinaggio, per una notte Fanano sarà il centro pulsante dell’Appennino.