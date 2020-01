Nel video l’intervista a Mickael Varutti, difensore Modena F.C.

Nove giorni di riposo per ricaricare le pile, anche se il Modena di fine 2019, quello delle 3 vittorie di fila, non avrebbe avuto bisogno di una sosta, arrivata nel suo momento migliore. Lo ribadisce anche il difensore gialloblù Michael Varutti, uno dei più utilizzati della prima parte di stagione, in campo a sinistra 19 volte su 21 fra campionato e coppa. Col cambio di modulo e la difesa a quattro Varutti è stato confermato a sinistra, arretrando da esterno a terzino. E ora da quella parte è in prova l’ex reggiano Giron, che potrebbe essere tesserato a breve. Il calendario dei gialloblù è subito in salita in questo 2020, con le tre sfide ravvicinate contro Piacenza, a Padova e Vicenza che daranno risposte di spessore sulle ambizioni playoff della squadra di Mignani. Intanto domenica alle 15 c’è il test al Braglia col Colorno a ingresso libero.