Potrebbero trovarsi fra i comuni modenesi di Disvetro e di Rovereto Sul Secchia i frammenti del meteorite che la sera del primo gennaio è sfrecciato illuminando i cieli della nostra regione oltre che di Lombardia, Liguria e Toscana. Secondo la ricostruzione fatta dagli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) grazie ai dati delle camere del progetto Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) che hanno intercettato il passaggio, il sasso spaziale di diversi chili proveniva dalla fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Non aveva grande velocità, ma l’angolo di caduta ha causato un surriscaldamento tale da aumentarne la luminosità. Gli esperti hanno divulgato l’appello a chiunque si imbattesse nella zona di prestare attenzione a sassi ricoperti da una patina scusa e con angoli smussati. Chi dovesse riconoscere i frammenti del meteorite deve limitarsi esclusivamente a fotografarlo e a segnalarlo agli esperti di Prisma, che solo dopo averlo ritrovato potranno raccoglierlo per studiarne meglio i dettagli.