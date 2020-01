Con il nuovo anno la Guardia di Finanza di Modena si arricchisce di nuove forze grazie all’arrivo di un componente del tutto speciale: Agra, un pastore tedesco dal fiuto antidroga. La new entry a quattro zampe giunge a Modena dopo essere stata impiegata in diverse realtà della nostra penisola. Oltre ad Agra già da diversi anni, è presente in città, Thor, il labrador a pelo nero, che quest’anno è stato in grado di fiutare quasi 3 kg di sostanze stupefacenti, di diverse tipologie, fra le quali: cocaina, hashish, marijuana, eroina, ketamina, ecstasy e shaboo. La preparazione e l’addestramento ricevuto da questi cani antidroga consente loro, di percepire, anche a distanza di decine metri, la presenza di droghe nascoste.