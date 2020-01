Nel video l’intervista a Carlo Calenda, Leader di Azione

Un attacco alla candidata leghista Lucia Borgonzoni tacciata di impreparazione politica e sostegno pieno a Stefano Bonaccini considerato capace di governare. Queste le parole di Carlo Calenda in visita a Modena per presentare il programma del movimento politico Azione a sostegno della lista del governatore uscente in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Alla conferenza stampa di presentazione del programma che si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi presso il Caffè Concerto di Modena era presente anche Giulia Pigoni, ex assessore del Comune di Sassuolo, candidata di Azione nella lista Bonaccini Presidente. Scuola Lavoro e Sicurezza i temi portanti del programma della Lista Azione.