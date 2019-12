Nel video l’intervista a Marco Neviani, Presidente Scuola Pallavolo Anderlini

Tutto pronto per l’11esima edizione della Moma Winter Cup, il torneo di pallavolo organizzato dalla Scuola di volley Anderlini di Modena. Dal 27 dicembre inizierà lo spettacolo puro sul terreno di gioco, con 183 squadre provenienti principalmente dalla nostra provincia ma con partecipazioni di società anche del resto d’Italia e del mondo, che danno ancora più lustro alla manifestazione. Una tre giorni di partite che inizieranno il 27 e garantiranno pura emozione per chi gioca ma anche e soprattutto per chi assiste. Sarà competizione vera, ma lo scopo principale oltre a sollevare il trofeo dei primi classifica, è divertirsi facendo sport in compagnia.