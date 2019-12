MODENA VOLLEY, ROSSINI “NEL 2020 VOGLIO ALZARE NUOVI TROFEI”

Conferenza stampa oggi per Totò Rossini, il libero di Leo Shoes Modena Volley, che ha tracciato un bilancio del 2019 che si sta per chiudere dichiarando quali sono i suoi obiettivi per il 2020 che verrà