Nel video le interviste a Enrico Messori, Presidente Società Cooperativa Bilanciai e a Sonia Grillenzoni, Vicepresidente Società Cooperativa Bilanciai

Tempo di bilancio per la Società Cooperativa Bilanciai, a Campogalliano. Il gruppo specializzato nella creazione e sviluppo di sistemi di pesatura e controllo nel 2019 ha sofferto per una congiuntura globale all’insegna di una forte incertezza e di un rallentamento della produzione industriale, ma ha sostanzialmente proseguito nella fase di consolidamento economico. La cooperativa nel corso del 2019 ha riacquistato la sua sede storica e ha continuato a investire in ricerca e sviluppo, frangente fondamentale in un momento in cui il mercato della pesatura, oggi in recessione, è alla ricerca di servizi e prodotti innovativi. Proprio questo sarà il principale obiettivo del Gruppo nel 2020. Ma oltre ai dati più salienti dell’attività svolta e del preconsuntivo, oggi a Bilanciai c’è stata occasione per distribuire ai figli dei soci che hanno conseguito o una laurea o un diploma nell’estate di quest’anno una borsa di studio, del valore complessivo di 6mila euro.