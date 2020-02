E’ iniziato il montaggio di impalcature sulla facciata di Palazzo dei Pio, nel tratto fra l’accesso principale e l’ingresso alla ludoteca. In questi giorni partirà il cantiere per gli interventi di riparazione con rafforzamento resi necessari in seguito al sisma del 2012. In particolare, questo è il primo dei due lotti nei quali è stato diviso il progetto esecutivo: riguarda le opere edili e strutturali e durerà circa 18 mesi per 2,3 milioni di euro. Gli spazi oggetto degli interventi sono la Torre dell’orologio, la Torre di Passerino Bonaccolsi, la Sala delle Vedute, l’ex-Teatro Vigarani e le ex stanze del Vescovo, rimaste inutilizzate dopo il trasferimento della Biblioteca. Il primo lotto si concluderà con una serie di interventi nelle altre zone del Castello, per ripristinare lesioni superficiali. Tutte le lavorazioni saranno strettamente coordinate con le attività programmate senza interferire con le attività di apertura al pubblico. Il secondo lotto previsto nel progetto esecutivo invece sarà appaltato entro quest’anno e prevede interventi sugli apparati decorativi negli Appartamenti del piano nobile, del piano inferiore e delle Stanze del Vescovo. A proposito di decori inoltre da giugno sarà programmata una prima serie di visite guidate nel Torrione degli Spagnoli, per poter ammirare pitture e decori antichi ritrovate durante i lavori in corso.