Sono oltre un migliaio le persone che hanno preso parte alla festa organizzata a Vignola dalla Lega. Una manifestazione regionale ideata per ringraziare quel milione di elettori emiliano romagnoli che lo scorso 26 gennaio hanno votato Lucia Borgonzoni, facendo ottenere al centrodestra 18 seggi in Consiglio regionale. Presente anche il leader del Carroccio tornato nel modenese con un messaggio preciso: ‘la vittoria in Emilia Romagna è solo rimandata al prossimo “giro”. Per quanto riguarda il destino della senatrice bolognese, Lucia Borgonzoni, al momento resta sospeso tra l’incarico a Roma e il ruolo naturale di leader dell’opposizione in Assemblea Regionale.

