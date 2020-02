Ha armeggiato fra le macchinette per qualche minuto poi utilizzando la parte metallica del sellino di una bicicletta legata li vicino ha forzato il cambiamonete del negozio h24 di viale Crispi nei pressi della stazione dei treni. L’uomo, un 28enne Bangladese irregolare in Italia e con precedenti, è stato però notato da un passante insospettito dai rumori che ha subito avvisato le Forze dell’Ordine. Una volante lo ha poco dopo intercettato trovando nelle sue tasche un bottino di 56 euro in monete. Il negozio Openshop24 torna quindi sotto i riflettori della cronaca. L’attività di distributori automatici era stata recentemente multata per vendita di alcolici in orari non consentiti oltre ad essere stata al centro del servizio di Striscia la Notizia di Vittorio Brumotti che documentava lo spaccio di droga nella zona della stazione. Il ladro, fermato dalla polizia intorno alle 3.30 del mattino, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato ed è stato processato già questa mattina per direttissima.