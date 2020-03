Nel video l’intervista a Daniele De Luigi, curatore FMAV

S’intitola “Upgrade in Progress” ed è la mostra realizzata dall’artista coreana Geumhyang Jeong e curata dalla Fondazione Modena Arti Visive, allestita nella Palazzina dei Giardini all’interno del Parco Ducale di Modena. L’artista si è distinta a livello internazionale nell’ambito delle arti performative per le sue coreografie e mette in mostra degli umanoidi. Si tratta di cyborg, funzionanti a tutti gli effetti e costruiti da lei stessa, con cui poi si esibisce in vari tipi di coreografie. La mostra è stata aperta al pubblico da ieri, senza una cerimonia vera e propria di inaugurazione per rispettare l’ordinanza del governo in materia di sicurezza vista l’emergenza coronavirus. Per il 29 marzo è prevista, al momento, la presenza della artista stessa, che mostrerà a tutti la sua arte interagendo con le sue creazioni che compongono l’installazione.