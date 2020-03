Nel video l’intervista a Ivan Zaytsev, capitano Leo Shoes Volley Modena

Ivan Zaytsev è uno che in campo fa male e davanti al microfono non le manda mai a dire. Il capitano della Leo Shoes, attesa domani in un PalaPanini deserto alle 18 dalla sfida al Monza, non è d’accordo sulla decisione di giocare a porte chiuse che non permette di rispettare il decreto del Governo. Zaytsev ritiene che l’unica soluzione sarebbe quella di fermare il campionato e riprenderlo a emergenza Coronavirus finita, cancellando la Volleyball Nation League prevista da fine maggio anche in Italia. Domani c’è la sfida a Monza per restare incollati al due di testa Perugia-Civitanova a +2 su Modena, che intanto ha già conquistato le semifinali di Cev visto che il ritorno con Ajaccio è stato annullato per il ritiro dei francesi.