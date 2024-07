Nel video le interviste a:

Eolo Alessandro Magni, Avvocato difensore Nicolas Negrini

Roberto Ghini, Avvocato difensore Mohamed Gaaloul

Cosimo Zaccaria, Avvocato difensore madre di Alice Neri

Ancora testimoni e investigatori davanti alla Corte d’Assise di Modena per l’omicidio di Alice Neri. Sentita questa mattina un’amica della donna trovata carbonizzata sulla sua auto a Fossa di Concordia, per scandagliare ancora una volta i suoi stati d’animo, le sue frequentazioni e i suoi rapporti con i colleghi. Al centro dell’udienza è finita poi la scena del crimine e in particolare il modo in cui lì sono state svolte le indagini, soprattutto durante le prime fasi

Per la difesa della famiglia di Alice Neri sono state trovate prove oggettive della presenza dell’unico indagato, Mohamed Gaaloul, sul luogo del delitto

Un altro elemento importante, per la difesa della famiglia, il fatto che Alice non fosse incita al momento dell’omicidio