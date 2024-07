Esplode un colpo di pistola in aria al culmine di una lite. È accaduto a Finale Emilia questa mattina, dove due i Carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei cittadini in una strada dove si stavano confrontando due persone. I militari hanno accertato che un uomo, forse per intimidire il contendente, aveva estratto una pistola scacciacani, risultata un giocattolo privo di tappo rosso e caricata a salve. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per minaccia aggravata, l’arma finta sequestrata