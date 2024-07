Nel Centro unificato di Protezione civile di Marzaglia sarà potenziata e implementata l’area di ammassamento per la movimentazione e lo stoccaggio temporaneo di materiali, mezzi e attrezzature utili per le emergenze. La nuova Giunta comunale ha dato il via libera, infatti, al progetto esecutivo per la costruzione di un’area di ammassamento pari a circa 2.100 metri quadrati nella struttura di proprietà del Comune di Modena in strada Pomposiana.

L’intervento, del valore di 80 mila euro, è stato ammesso a contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un programma di finanziamento per il potenziamento e l’efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile. I lavori, della durata di circa due mesi, prenderanno il via entro fine estate.

In particolare, l’intervento prevede la sistemazione di alcune porzioni di aree già con fondo in ghiaia, il livellamento del terreno e la pavimentazione con misto stabilizzato di un’altra porzione di area per permettere una maggiore flessibilità di utilizzo e per potenziarne la capacità operativa, con particolare riferimento appunto alla movimentazione e allo stoccaggio temporaneo di materiali, mezzi e attrezzature da utilizzare in caso di emergenza. L’intervento riguarderà, nel dettaglio, lavori di scavo di sbancamento, la posa di teli di protezione in materiale geotessile, la posa in opera di materiale riciclato per riempimento e di idoneo sottofondo, l’installazione di segnaletica di avviso e sicurezza, oltre a opere di finitura.