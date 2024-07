Partiranno lunedì 15 luglio a Concordia sulla Secchia i lavori al ponte sul fiume Secchia per la manutenzione straordinaria, per una durata di otto mesi nel corso dei quali sono previste fasi di chiusura. L’intervento, per un importo di 900mila euro realizzato nell’ambito del piano di monitoraggio rafforzato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova nel 2018, prevede la riparazione e il rafforzamento degli elementi strutturali con l’obiettivo di ripristinare le caratteristiche iniziali di parti danneggiate.