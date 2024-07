Perquisizioni anche a Modena della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Si tratta di un’operazione contro un’associazione a delinquere costituita da italiani e albanesi finalizzata all’appropriazione indebita aggravata e all’autoriciclaggio. Sequestrati preventivamente dalla Guardia di Finanza due Ferrari del valore di 6 milioni di euro, 476mila euro in contanti, monili d’oro e quote di due società. In corso perquisizioni in altre 14 attività riconducibili agli indagati