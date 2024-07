Nel video l’intervista a

Silvia Bertellini, Ostetrica

Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile AOU Moden

Si stava godendo il suo secondo giorno di ferie in piscina a Mirandola, in compagnia del figlio, quando ieri mattina, all’improvviso, si è accorta che qualcuno aveva bisogno di lei. Un bambino di soli quattro anni che galleggia sull’acqua a pancia in giù, senza reagire agli stimoli esterni. A Silvia Bertellini sono bastati pochi secondi per capire che fosse tutto fuorché un gioco e a quel punto non ci ha pensato due volte a intervenire. Si è buttata in acqua e ha iniziando le manovre d’emergenza. Prima come mamma, poi come ostetrica specializzata del Policlinico di Modena che, di emergenze, è abituata a gestirne ogni giorno. La sua prontezza, assieme a quella di tanti altri operatori lì presenti, ha permesso al piccolo di avere salva la vita.

Momenti di grande confusione, nei quali pochi secondi e tanta lucidità possono fare la differenza. Ora il bimbo sta bene e riposa in reparto assieme alla sua mamma, come rassicura il Prof. Lughetti.