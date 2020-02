Nel video le interviste a:

Michela Eleuteri, Prof.ssa Dipartimento FIM

Simone Pizzirani, studente

Riccardo Berforini D’Aquino, studente

Squadre, righelli, penne e soprattutto elasticità mentale. Sono gli strumenti necessari per affrontare la fase provinciale delle Olimpiadi di Matematica presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli Studi di Modena Reggio Emilia in Via Campi. 220 studenti si sono cimentati in 17 problemi riguardanti algebra, aritmetica, geometria e calcolo combinatorio cercando di adottare tecniche innovative. Curata dall’Unione Matematica Italiana, le Olimpiadi di Matematica sono la gara più antica che in Italia viene effettuata dal 1983. I primi 3 classificati rappresenteranno la provincia alle finali nazionali e i primi 6 classificati nelle fasi nazionali andranno a comporre la squadra che parteciperà alle fasi internazionali. Traguardi importanti, che stimolano gli studenti nel cimentarsi in questa gara per conoscere anche nuove persone.