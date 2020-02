Pedonalizzare via Emilia Centro nel fine settimana. Il nuovo piano urbano per la mobilità sostenibile che ha fra gli assi portanti la limitazione delle auto nel Centro cittadino si scontra con il parere contrario proprio di chi in Centro ci abita. L’amministrazione comunale, che nelle prossime settimane voterà il Pums, sta in questi giorni presentando le novità del nuovo piano urbano nei quartieri della città. E lo scorso martedì l’assessore all’ambiente Alessandra Filippi e il dirigente del settore Mobilità Guido Calvarese dopo un dibattito con i rappresentanti del quartiere centro storico hanno dovuto incassare il parere contrario alla pedonalizzazione di 8 rappresentanti su 13. 8 voti negativi contro 8 positivi. I residenti non si dicono contrari a priori ma non accettano il fatto di non poter avere permessi neppure per raggiungere il garage delle proprie case, con tutti i disagi che ne conseguono soprattutto per le persone anziane. La chiusura alle auto della via principale della città è sicuramente un progetto azzeccato per incrementare il turismo e lo shopping del fine settimana; ora però l’amministrazione dovrà trovare una soluzione che possa conciliarsi anche con le esigenze di chi in centro ci vive.