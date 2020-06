Nel video le interviste a:

Biltou Toure, Organizzatrice della manifestazione

Uwaila Osawaru, Organizzatrice della manifestazione

Con mascherine sul volto e cartelli fatti a mano con cartone e pennarelli, rispettando le norme contro la diffusione del coronavirus, diverse centinaia di manifestanti hanno preso parte alla protesta pacifica che questo pomeriggio si è tenuta al Parco Ferrari di Modena per dire no al razzismo e ricordare la morte di George Floyd, l’uomo morto a Minneapolis lo scorso 25 maggio in seguito al fermo di una pattuglia di Polizia. I manifestanti con il pugno rivolto verso il cielo sono stati in silenzio per 8minuti e 47 secondi con in sottofondo l’audio degli ultimi minuti di vita di Floyd ansimante supplicava gli agenti di Polizia di farlo respirare. La manifestazione di oggi ha visto la partecipazione di persone di ogni età. Le organizzatrici dell’evento ribadiscono che per sradicare il razzismo dalla società serve partire dalle scuole. Educarsi e informarsi per sapere accettare le differenze senza averne paura