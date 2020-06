Sono costantemente bassi i numeri dei nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna e dei 14 nuovi positivi registrati ieri, 10, vale a dire il 71%, sono asintomatici scovati grazie agli screening regionali. Dati che mostrano come il virus che ha colpito pesantemente il nostro territorio nei mesi di febbraio, marzo e aprile ora sia ampiamente sotto controllo, visti anche i 4.806 tamponi effettuati ieri in più rispetto a sabato a cui si sono aggiunti 484 test sierologici. La provincia che ha fatto registrare più positivi ieri è stata parma con sette, seguita da Piacenza con tre, Reggio Emilia con due e Rimini e Ferrara con uno. Anche a Modena si è registrato un solo nuovo positivo, residente in città che si trova in isolamento domiciliare. Quattro i decessi registrati alle ore dodici di domenica in Emilia-Romagna, di cui due a Modena. Si tratta di un uomo 90enne e di una donna 64enne, rispettivamente di Carpi e Bomporto. I numeri confortanti arrivano come sempre dai guariti: sono 98 in regione, per un totale di 21.405: oltre il 76% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. A Modena sono 15 i nuovi guariti clinicamente e 18 quelli risultati negativi al doppio tampone. Continuano a calare i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, che sono 88 in meno rispetto ai dati di sabato. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, -3 e diminuiscono di 11 unità anche quelli in cura negli altri reparti Covid