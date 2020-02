Dopo il successo della prima edizione è cominciato il countdown per il secondo entusiasmante appuntamento con il Motor Valley Fest, il festival diffuso della Terra dei Motori emiliano romagnola che si svolgerà a Modena, dal 14 al 17 maggio prossimi. Una quattro giorni intensa per gli appassionati dei motori, che potranno cimentarsi e addentrarsi nel mondo delle quattro e due ruote sperimentando test drive, pit stop, simulatori, mostre, talks e tanto altro. Giovedì 14 maggio si alzerà il sipario della seconda edizione, con il taglio del nastro per l’evento che toccherà tutta Modena, da Palazzo Ducale fino a Piazza XX Settembre, passando per Piazza Roma, Autodromo di Modena e Parco Novi Sad, arricchendo le piazze con i capolavori dell’automotive, da Ferrari a Pagani, da Lamborghini a Maserati e Ducati. Temi principali di questa edizione saranno “Innovation & Talents”, dedicata ai giovani talenti e all’innovazione, “Expo” per mettere in mostra le eccellenze del territorio e “Adrenalina”, per chi vuole provare l’ebrezza il ruggito dei motori e le dinamiche delle corse. Per la prima edizione del Motor Valley Fest furono oltre 70.000 i visitatori che accorsero a Modena per godersi la manifestazione.