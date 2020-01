Nel video le interviste a:

Elena Vaccari, presidente Gruppo Cinofilo Modenese

Giancarlo Bonettin, vice presidente Gruppo Cinofilo Modenese

Venivano da tutto il mondo i 900 partecipanti che con i loro amici a 4 zampe oggi hanno affollato i padiglioni di ModenaFiere per contendersi il premio “the best in show”, la competizione per decretare il cane più bello tra i circa 1800 presenti all’Esposizione Canina, la manifestazione organizzata dal Gruppo Cinofilo Modenese che nel tempo ha reso la città un punto di riferimento di portata internazionale per il settore. Da cani giganteschi come San Bernardi e Alani, a piccoli batuffoli di pelo come volpini e chihuahua: agli occhi dei centinaia di appassionati e curiosi giunti a Modena Fiere erano tutti bellissimi, tanto che persino la scelta della giuria per decretare il migliore è stata davvero difficile. Un’edizione che ha visto anche diverse novità, come la gara nazionale di Dog Dance – una disciplina in cui le coppie di atleti formate da cane e conduttore eseguono una vera e propria coreografia a ritmo di musica – ed un ampio spazio dedicato ai più piccoli, con laboratori e attività, per divertirsi e condividere l’amore per questi animali, fedeli compagni dell’uomo per eccellenza.