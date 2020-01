Nel video le interviste a Babbo Natale, Befana e a Andrea Salata, Caporeparto Vigili del Fuoco Modena

La Befana, insieme a Babbo Natale, ha fatto visita ai bambini al comando dei vigili del fuoco. L’ormai tradizionale scenetta si è ripetuta anche quest’anno in via Formigina: uno scoppio ha anticipato quella che, a tutti gli effetti, è una scena simulata di una coppia in difficoltà tratta in salvo grazie ai pompieri. Con l’autoscala, i Vigili del fuoco hanno assistito la vecchietta dal naso adunco e l’amato Babbo Natale che da sopra il cestello, una volta al sicuro, hanno lanciato sui bambini euforici una pioggia di caramelle. Un pomeriggio di festa per tutti i piccini, che guardano ai Vigili del Fuoco come ad esempi da seguire. E da parte dei pompieri di Modena l’appuntamento si ripete ogni anno con altrettanto entusiasmo.