Nel video le interviste a Riccardo Pavesi, Presidente Comitatissimo della Balorda e a Erio Bagni, Presidente Aseop

La Befana arriva anche alla casa di Fausta la struttura di Aseop che dal 2016 ospita i bambini malati oncologici dei reparti materno infantili del Policlinico di Modena insieme alle loro famiglie. Il Comitatissimo della Balorda ha preso parte alla festa dell’Epifania per consegnare un simbolico assegno di 5mila euro al presidente dell’associazione, Erio Bagni, per sostenere l’importante progetto e donare dei giocattoli ai bambini ospiti della Casa di Fausta. La Balorda è sempre molto attiva nella beneficenza. La Casa di Fausta dal 22 marzo 2016 ha ospitato gratuitamente oltre 9000 famiglie, provenienti da tutte le regioni italiane e in alcuni casi anche dall’estero, fornendo alloggio negli appartamenti della struttura.