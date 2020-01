Nel video l’intervista ad Andrea Tomassone, presidente Associazione via Piave e dintorni

Prima un giretto per le strade della Zona Tempio e poi una sosta all’ex cinema Principe per distribuire gadget e dolcetti a tutti i bimbi. Anche la Befana dell’associazione Via Piave e Dintorni ha lasciato a casa la scopa ed è salita a bordo di un’auto d’epoca per accelerare i suoi giri e lasciare senza fiato tutti quelli che la stanno aspettando. In occasione della festa dell’Epifania per il settimo anno consecutivo l’associazione del quartiere ha organizzato l’evento chiamato “C’era una volta il Principe e la Befana”. Tanti i bambini del quartiere felici di riabbracciare la vecchina generosa che ha fatto loro una raccomandazione.