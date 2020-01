Multe fatte, ma non sempre incassate. Anzi, quasi mai, in province come quella di Catania, maglia nera in Italia nella classifica diffusa dal sole 24 ore per il pagamento delle sanzioni amministrative. Li solo il 5% paga le multe che riceve. Record negativo in un Paese dove solo il 37% onora il debito con le amministrazioni dello stato notificato con le multe. Un contesto negativo ed eticamente poco edificante che fa apparire virtuoso il dato modenese. Dove tirando le somme a fine anno emerge che coloro che pagano le multe sono sei su dieci. Quasi il doppio della media nazionale. Dato che non nasconde il fatto che anche qui 4 su dieci multati non paga. Un problema anche per i bilanci

Le multe valgono infatti 1,6 miliardi all’anno solo per i capoluoghi di Provincia. A Modena a fronte di 11 milioni di accertamenti, che corrispondono a 59 euro pro capite all’anno, le sanzioni incassate sono 6,7 milioni, pari il 60,5%

Un problema anche e soprattutto sul bilancio. Le entrate da multe rappresentano una quota importante delle risorse da spendere per servizi. E se alla fine dell’anno i soldi previsti non ci sono, quei soldi vanno recuperati. Non a caso da anni, ormai consapevoli del dato purtroppo endemico dell’alta percentuale di chi non paga, le amministrazioni si tutelano, almeno per non aumentare lo squilibrio in bilancio, con un fondo per crediti di dubbia esigibilità. Che a Modena supera da tempo i tre milioni di euro.